Mand fik knytnæveslag i ansigtet, da han steg ud af sin bil i Hellerup, hvorefter han udleverede køretøjet.

Hellerup. To mænd truede fredag aften med en pistollignende genstand et ægtepar til at udlevere nøglerne til deres bil i Hellerup nord for København.

Derefter kørte mændene bort i bilen af mærket Range Rover Sport. Under flugten blev to parkerede køretøjer påkørt.

Kort tid efter fandt politiet den stjålne bil på en vej i Hellerup. Gerningsmændene er der endnu ingen spor af, men politiet har signalementer af de to.

Det oplyser vagtchef Henrik Alstrup fra Nordsjællands Politi.

- Det er en usædvanlig form for forbrydelse, som vi ikke ser hver dag, siger vagtchefen.

Hændelsen, der fandt sted på Strandvejen 195 ud for sushirestauranten Sticks'n'Sushi, blev anmeldt klokken 21.20.

- Ægteparret har lige parkeret deres bil. Da manden stiger ud, får han et knytnæveslag i ansigtet og bliver af en hætteklædt mand truet med en pistollignende ting til at udlevere bilnøglerne. Og det gør han så, hvilket er meget fornuftigt af hensyn til egen sikkerhed, siger Henrik Alstrup.

Cirka 20 minutter senere bliver den eftersøgte bil fundet efterladt på Major Anders Lassens Vej i Hellerup.

- Et vidne har set en spinkel mand løbe væk fra bilen med en mappe i hånden, oplyser vagtchefen.

For at sikre spor af gerningsmændene har politiet indtil videre beslaglagt køretøjet.

Den hætteklædte biltyv beskrives som cirka 30 år, arabisk af udseende, spinkelt bygget og cirka 175 centimeter høj. Han var iført en blå t-shirt.

Medgerningsmanden er angiveligt yngre - omkring 20 år. Hans udseende beskrives også som arabisk. Han er kortklippet og cirka 165-170 centimeter høj.

- Han var iført mørkt tøj og talte dansk, siger vagtchefen.

I forsøget på at pågribe de to mænd sendte politiet blandt andet en hundepatrulje til den adresse, hvor bilen blev fundet efterladt.

Politiet har ikke noget bud på motivet til hændelsen.

/ritzau/