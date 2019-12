Der var ikke den store respekt for lovens lange arm at spore hos to unge mænd, der fredag aften var i byen i Holstebro.

De to var ude på, hvad man må formode var en våd aften, da omkring klokken halv et natten til lørdag så de en politibil holde i Østergade i den nordvestjyske handelsby.

Uvis af hvilken grund løb først den ene - og derefter den anden - op på bilens køler og op på taget og ned på den anden side.

Flere forundrede vidner stod ved siden af politibilen og så måbende til.

En dørmand fra et nærliggende diskotek satte efter de to mænd, som tog flugten. Det lykkedes ham dog ikke at fange de to uromagere.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til B.T., at man efterforsker sagen.

Her vil man gerne høre fra borger, der har overværet optrinnet og måske ved, hvem de to gerningsmænd er.

Oplysninger i sagen kan gives på telefon 114.