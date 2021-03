Det koster to mænd to års fængsel og bøder på henholdsvis 15 og 19 millioner kroner, at de har snydt med moms.

Retten i Randers har fredag idømt to mænd to års fængsel og millionbøder i en sag om svindel med luksusbiler.

Det skriver DR Nyheder.

Mændene snød med moms, da de gennem tre år importerede leasingbiler fra Tyskland.

Den ene - 30-årige Onur Sabir - er foruden to års fængsel idømt en bøde på 19 millioner kroner. Det svarer til det, som han har snydt staten for.

Den anden - 27-årige Rohit Dhiman - skal ud over fængselsstraffen betale en bøde på 15 millioner kroner.

Mændene havde på forhånd tilstået de fleste anklager i sagen. Rohit Dhiman har ifølge DR Nyheder besluttet ikke at anke dommen, mens Onur Sabir overvejer, om han vil anke til landsretten.

Sagen mod de to mænd er en del af større sagskompleks om snyd med moms.

/ritzau/