To mænd på henholdsvis 33 og 34 år er blevet tiltalt for et drab, der blev begået i Silkeborg i januar 2022.

Her mistede en 54-årig mand livet, da han ifølge Midt- og Vestjyllands Politi blev stukket flere gange med en kniv i hovedet, brystet og skåret halsen over.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Drabet fandt sted i en lejlighed på Langelinie imellem søndag 9. januar til 10. januar.

De to tiltalte er udover drab også tiltalt for røveri af særlig farlig karakter mod den afdøde 54-årige mand.

Midt- og Vestjyllands Politi har tidligere fortalt, at de formodede, at der var tale om et opgør i misbrugsmiljøet, som resulterede i den 54-årige mands død.

Den 54-årige mand blev fundet død i lejligheden, efter en person var blevet bekymret over, at manden ikke var dukket op til en aftale.

Herefter forsøgte personen at tage kontakt til manden på bopælen. Kort tid efter kunne vedkommende konstatere, at den 54-årige lå livløs i lejligheden, hvilket fik personen til at kontakte politiet.

Udover drabstiltalen er den 33-årige anklaget for at have været i besiddelse af 76,9 gram hash, mens den 43-årige er tiltalt for tyveri af håndkøbsvarer fra et apotek.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvordan de to drabstiltalte mænd forholder sig til tiltalen.

Ifølge pressemeddelelsen går anklagemyndigheden efter at få den 43-årige mand idømt fængsel på livstid.

For den 33-årige mands vedkommende mener anklagemyndigheden ikke, at han er egnet til almindelig straf og vil forsøge at få ham idømt en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Sagen vil blive behandlet ved retten i Viborg. Den er endnu ikke berammet.

Lyt med på B.T.s podcast om den kriminelle underverden her: