På mandag skal to mænd foran en dommer i Horsens, hvor anklagemyndigheden allerede har meddelt, at den ene af dem – en 27-årig mand – er så farlig, at han bør idømmes forvaring på ubestemt tid.

Den 27-årig er sammen med en 35-årig mand er blandt andet tiltalt for grov vold, trusler på livet, afpresning af særlig grov karakter, vidnetrusler og ulovlig tvang, skriver Horsens Folkeblad.

Mediet har fået aktindsigt i anklageskriftet, som blandt andet beskriver en episode, hvor den 27-årige mand har truet en anden mand med at klippe ti fingre af mandens hustrus, hvis han ikke skaffede 161.000 kroner.

I et andet tilfælde lyder anklageskriftet, at den 27-årige med en økse har hugget forurettede i hænder, arme og ben. Undervejs bliver forurettedes lillefinger hugget af, mens hans hånd holdes nede af den 35-årige tiltalte. Da fingeren var hugget af, truede begge tiltalte ham med en kniv til selv at gøre lejligheden ren.

Anklageskriftet beskriver også en episode, hvor den 27-årige har truet en person med en boremaskine, som han påstod, han ville bruge til at bore en sporingsenhed i foden på forurettede. Samme dag truede den 35-årige en anden person med en økse, fordi han ville have penge af vedkommende.

Og listen med voldsepisoder fortsætter.

Retssagen i Retten i Horsens begynder mandag. Begge mænd er fra byen, hvor store dele af voldsepisoderne også er foregået. Begge tiltalte er tidligere dømt for lignende forhold.

Den 27-årige er ud over de mange voldsepisoder tiltalt for flere indbrud, overtrædelser af våbenloven og knivloven. Anklager Anders Dohn beskriver sagen som 'meget alvorlig', hvorfor han også sigter efter en forvaringsdom til den 27-årige.