I februar sidste år blev en 47-årig mand fundet død i et skovområde nær den vestjyske by Borris.

Kort efter blev to mænd tiltalt for drab, og nu - 14 måneder senere - skal sagen for retten.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi fredag i en pressemeddelelse, hvor det også oplyses, at sagen begynder ved retten i Herning onsdag den 29. april klokken 9.

Dermed kan familien til den dræbte forhåbentligt få vished om, hvad der gik forud for, at deres kære blev slået ihjel og fundet i en skov.

En vished de på grund af coronavirussen har måttet vente længere tid på end håbet.

Af sundhedsmæssige årsager har Danmarks retslokaler - ligesom meget andet - været lukket ned den seneste tid med det resultat, at retssagen er blevet udsat.

»De (tiltalte, red.) har været varetægtsfængslet i 14 måneder. Vi er frustreret ad helvede til over, at de ikke bliver dømt. Ingen tvivl om, at det bliver grimt. Men Kenneth fortjener, at folk får at vide, hvad der er sket. Han var ikke én, der fortjente sådan en skæbne,« sagde den afdødes tvillingebror, Allan Linde Simonsen, til B.T. tidligere på måneden.

Men nu er retslokalerne igen åbne, og der er blevet fastsat en startdato for retssagen, som forhåbentligt kan give de pårørende nogle af de svar, de søger.

Allans bror, Kennets, gravsted. Foto: Privat. Vis mere Allans bror, Kennets, gravsted. Foto: Privat.

På grund af situationen med coronavirus og de forholdsregler, retten er nødsaget til at tage, bliver retsdagene kortere end normalt, og retssagen kommer dermed til at vare 14 dage i stedet for ti.

De to tiltalte - to mænd på henholdsvis 33 og 39 år - har siddet varetægtsfængslet siden den 26. februar 2019.

Ifølge anklageskriftet blev drabet begået mellem den 22. og 24. februar i et eng- og markområde omkring Skjern Å ved Borris, hvor den dræbte fik gentagne slag i hovedet.

Hans lig blev fundet af en mand i et skovområde ved Borris i Vestjylland, og ved en efterfølgende obduktion blev det fastlagt, at han var blevet slået ihjel.