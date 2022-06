Lyt til artiklen

Efter klokken 04 på en novemberdag sidste år forlod en 27-årig mand et diskotek i Jomfru Ane Gade i Aalborg for at tage hjem. Men på tragisk vis nåede han aldrig så langt.

Kort efter blev han passet op af to mænd på 23 år, hvorefter han blev væltet omkuld.

Efterfølgende gik de to mænd amok på den 27-årige, der lå ned. Han blev tildelt slag, spark og siden stukket flere gange med en kniv i brystet og i lænden. Den 27-årig mand blev efterladt blødende på gaden og afgik en uge senere ved døden som følge af de skader, de to mænd forvoldte ham.

Det mener anklagemyndigheden at kunne bevise, hvorfor man har rejst tiltale mod de to 23-årige mænd. Det fremgår af anklageskrift i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i. Mændene er begge tiltalt for manddrab.

Knivstikkeriet skete tidligt om morgenen fredag 12. november sidste år på adressen Ved Stranden i Aalborg. Hurtigt stod det klart, at den 27-årige havde pådraget sig alvorlige skader.

Hans tilstand blev betegnet som kritisk.

Og knap en uge senere bekræftede et familiemedlem over for B.T., at familien havde slukket for respiratoren, og at den 27-årige var afgået ved døden. Politiet bekræftede dødsfaldet kort efter.

Det lykkedes at anholde to mænd samme dag, som overfaldet fandt sted. Politiet sigtede dem begge for drab. Men siden har politiet holdt kortene tæt til kroppen vedrørende yderligere detaljer om, hvad der skete forinden. Motivet er fortsat ukendt, hvilket retssagen skal kaste lys over.

I anklageskriftet står det dog beskrevet, at de to tiltalte ventede på den 27-årige uden for Zwei Grosse Bier Bar i Jomfru Ane Gade.

Da den 27-årige forlod stedet, fulgte de to tiltalte efter og gik til angreb, lyder det i anklageskriftet. De to 23-årige mænd blev anholdt samme dag.

»Vi fik hurtigt solide spor at gå efter, så vi allerede kl. 09.42 kunne skride til anholdelse af de to mistænkte mænd. Pågribelsen af de to mistænkte skete på en adresse i det sydlige Aalborg,« sagde politikommissær ved Nordjyllands Politi Lene Mikel Madsen dengang.

En anden mand på 20 år kom også til skade i forbindelse med knivoverfaldet. Han blev i første omgang anholdt i sagen, da han formentlig var involveret i knivstikkeriet, lød det. Han blev sammen med de to andre fremstillet i grundlovsforhør.

Den 20-årige blev dog siden løsladt og er nu en forurettet part i sagen.

Retssagen mod de to 23-årige mænd skal for Retten i Aalborg og er sat til at starte i begyndelsen af 2023.