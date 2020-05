19-årige Lauritz Lindboe Wind måtte indlægges bevidstløs på Rigshospitalets traumeafdeling efter et brutalt overfald. Nu er to mænd tiltalt i sagen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

'Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har tiltalt to personer for at stå bag et groft overfald på en ung mand i Gothersgade den 22. februar.'

Overfaldet skulle være sket natten til 22. februar, hvor de to mænd, der begge er 18 år, slog Lauritz Lindboe Wind, så han faldt ud på kørebanen.

Her stoppede overfaldet ikke.

Mens Lauritz Lindboe Wind lå på kørebanen i hjælpeløs tilstand, blev han ifølge politiet sparket mindst én gang i hovedet.

Den ene af de to mænd er desuden tiltalt for et andet overfald, der fandt sted på Rådhuspladsen i december 2019. Her blev offeret blandt andet stukket med kniv.

'Desuden er der i sagen tiltaler for trusler, ulovlig våbenbesiddelse samt handel med euforiserende stoffer.'

B.T. har tidligere talt med Lauritz Lindboe Winds mor, Karina Lindboe Wind. Hun fortalte om den skæbnesvangre morgen, hvor hun blev ringet op og fortalt, at hendes søn lå på Rigshospitalets traumeafdeling.

»Jeg tænkte ikke. Jeg kørte bare,« fortalte Karina Lindboe Wind, som kørte fra sit hjem i Holte for at tilse sin søn, som den morgen var vågnet op i hospitalssengen, efter at have været bevidstløs i syv timer.

»Jeg fik et chok, da jeg så ham. Det var forfærdeligt at se sin søn så smadret i ansigtet. Pludselig lignende han bare en lille dreng, der var blevet smadret og slået,« lød det videre fra moderen.

19-årige Lauritz Lindboe Wind, som til daglig går i skole på EUX i Lyngby, var dagen forinden taget i byen. Hans ven skulle fejres, og det skulle ske på en bar i den festlige Gothersgade i centrum af København.

Men fejringen fik en brat ende, da Lauritz Lindboe Wind og hans kammerat gik ud på gaden for at ryge en cigaret.

En mand i en Northface-jakke hev pludseligt og uprovokeret hårdt fat i Lauritz Lindboe Winds arm.

Vidner på stedet skal ifølge Karina Lindboe Wind have fortalt, at der gik omkring syv sekunder, fra at der blev hevet i hendes søns arm, til han blev kylet ud på den befærdede Gothersgade.

»Det lignende, at han var en mannequindukke, sagde folk. Han kom flyvende ud foran bilerne og ramte med hovedet først ned i asfalten. Jeg kan ikke forstå, hvordan han kunne flyve gennem luften på den måde,« fortalte Karina Lindboe Wind.