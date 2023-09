Skål. Og skål igen.

Tre mænd kørte i månedsvis øl i stride strømme ind i Danmark fra Tyskland.

I tre rummelige varebiler fyldte de den ene ramme med dåseøl efter den anden ved Scandlines Bordershop i Puttgarden, inden de smuglede øllerne ind i Danmark via grænseovergangen i Rødby.

Indsmuglingen fandt sted i perioden fra januar 2019 til marts 2021, hvor de mange øl i første omgang havnede hos en mindre virksomhed på Lolland, som den ene af mændene ejede.

Alene op til jul i 2020 indførte de tre mænd efter politiets opfattelse 124.136 øl på en måned.

Men nu melder tømmermændene sig for de tre involverede mænd, som af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er blevet tiltalt for ølafgiftssvindel af særlig grov karakter.

Derfor vil de tre mænd i alderen 37, 53 og 54 år blive mødt med en påstand om fængselsstraf, når straffesagen mod dem om et par uger skal behandles ved byretten Nykøbing Falster.

Det vil ske som en domsmandssag, hvilket peger på, at de ikke kan erkende sig skyldige.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået adgang til, har de tre mænd i 24 tilfælde »glemt« at oplyse told- og skatteforvaltningen om deres omfattende indkøb af øl i Tyskland i de månedsindberetninger, som blev sendt fra den ene tiltaltes firma.

Mændene havde ifølge tiltalen til hensigt at sælge de indførte øl videre til andre i Danmark, men udover at varetransporten ikke blev anmeldt til told- og skatteforvaltningen, blev der heller ikke stillet sikkerhed for betalingen af ølafgiften på de afgiftspligtige dåseøl.

Efter anklagemyndighedens opfattelse har de tre mænd samlet unddraget det offentlige for godt en million kroner i ølafgift.

Derfor vil anklageren i byretten udover fængselsstraf kræve de tre mænd idømt en kollektiv tillægsbøde på én million kroner.

Samtidig vil anklageren også nedlægge påstand om, at de alle tre skal udvises af Danmark med et indrejseforbud gældende for seks år.

