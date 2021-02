En 41-årig mand er mandag eftermiddag blevet anholdt for at have stukket to mænd med en kniv i det centrale Haderslev – den ene er i kritisk tilstand.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er de begge de to forurettede mænd 34 år gamle. Den ene er i kritisk tilstand som følge af knivstikkeriet, mens den anden er uden for livsfare.

Begge er i øjeblikket indlagt på sygehuset.

»Klokken 17.55 blev en 41-årig mand anholdt i Haderslev i forbindelse med sagen,« skriver politikredsen videre.

Anklagemyndigheden skal nu tage stilling til, om den 41-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.

»Syd- og Sønderjyllands Politi kan p.t. ikke oplyse yderligere til pressen om hændelsen, men ventes at være til stede ved gerningsstedet flere timer endnu,« afsluttes det i pressemeddelelsen.

Det vides ikke, hvad der er gået forud for hændelsen.