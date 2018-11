To udenlandske statsborgere skal i fængsel i henholdsvis seks og syv år for kokainhandel.

To mænd blev mandag blevet idømt henholdsvis seks og syv års fængsel for organiseret handel med kokain.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd, der er udenlandske statsborgere, blev anholdt i december 2017 og januar 2018 var sigtet for at have besiddet og videresolgt op til seks kilo kokain.

Retten i Glostrup lagde i strafudmålingen vægt på, at der var tale om organiseret kriminalitet. En særlig politienhed, Efterforskning Øst, mener, at de to mænd ikke har virket alene.

Anklagemyndigheden har under sagen bedt om, at begge tiltalte skulle udvises af landet.

- Straffens længde er et udtryk for, hvor alvorlig handel med kokain er, og selvom de to dømte mænd har spillet en mindre rolle, har de stadig fået betydelige straffe, siger anklager Janne Holstein Pehrson.

Retten valgte at udvise den ene af de to mænd, der ikke har nogen tilknytning til Danmark. Den anden var 17 år på gerningstidspunktet og er født og opvokset i Danmark.

De dømte blev varetægtsfængslet efter dommen og udbad sig betænkningstid i forhold til anke af dommen.

