To mænd er idømt fængsel for knivstikkeri, der fandt sted i Vollsmose tilbage i april.

Den aften måtte politiet adskillige gange ud til tumult, og en af gangene blev to mænd ramt af knivstik i forbindelse med en episode i Birkeparken.

En episode, som en 44-årig mand og en 20-årig mand nu er dømt for, skriver Fyns Anklagere på Twitter.

Den 20-årige mand er idømt to års fængsel, og den 44-årige mand skal ni måneder bag tremmer for sin forbrydelse.

Efter knivstikkerierne fandt sted, indførte Fyns Politi visitationszoner i området for at komme volden til livs.

»Det er på ingen måde i orden, at der er ganske få borgere i Vollsmose, som ikke kan finde ud af, at besiddelse og anvendelse af våben under enhver form er helt og aldeles uacceptabelt,« udtalte politidirektør Arne Gram i den forbindelse.

»Som politidirektør må jeg insistere på, at det skal være trygt at bo og færdes i Vollsmose. Hver eneste dag. Derfor griber vi nu i første omgang til at oprette en visitationszone.«

Opdateres ...