To mænd er søndag formiddag blevet varetægtsfængslet i en sag om grov vold og frihedsberøvelse, der ifølge sigtelsen stod på gennem godt et halvt døgn.

Begge mænd, der er henholdsvis 43 og 35 år, nægter sig skyldige. Mændene blev fremstillet i et grundlovsforhør søndag formiddag, der begyndte 09.15.

Ifølge sigtelsen holdt de en 25-årig mand fanget i en lejlighed i Søborg i tidsrummet fra 8. september omkring klokken 17 og frem til lørdag klokken 09.40.

Her blev mændene anholdt, og det er også grunden til, at grundlovsforhøret skulle begynde tidligt, sådan at man ikke overskred tidsfristen på 24 timer fra anholdelsen.

Mændene er sigtet for i den periode at have udsat offeret for ganske grov vold. Adskillige gange er han blevet slået og sparket i hovedet og på kroppen, ligesom han er blevet stukket med forskellige knive.

Desuden er han ifølge sigtelsen blevet slået med en økse, et skohorn og et bordben, ligesom han har fået stukket fingre i øjnene.

Ligeledes er mændene sigtet for at have truet manden, hvor de forsøgte at tvinge ham til at overføre 30.000 kroner.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Men ingen af de to sigtede ønskede at udtale sig.

Sagen trækker ifølge B.T.s oplysninger tråde til et misbrugs- og narkomiljø.

