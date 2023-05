To mænd på 36 og 40 år sidder onsdag eftermiddag på anklagebænken i Københavns Byret.

Begge er de sigtet for drabet på en 48-årig herboende somalisk mand, der blev fundet død på Vesterbro i København natten til tirsdag.

I sigtelsen fremgår det, at de begge er sigtet for at have stukket en kniv eller skarp genstand i halsen på den 48-årige mand, der efterfølgende afgik ved døden.

Begge nægter de sig skyldige, oplyste de to mænd forsvarsadvokater Erbil Kaya og Camilla Rønne

De to mænd forholdt sig roligt og stirrede tomt ud i luften. Begge var de iklædt et blåt jogginsæt fra arresten. Den ene var tynd med kort, krøllet hår, mens den anden var mere kraftig af bygning og havde en pigmentfejl i ansigtet.

Det brutale overfald skulle være foregået i tidsrummet 02.15 og 02.55 ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej på Vesterbro i København.

Specialanklager Anders Larsson har af hensyn til sagens videre efterforskning anmodet om dørlukning, og den anmodning har dommeren valgt at følge.

»Politiet er stadigvæk på forholdsvis bar bund på nær det vi har her,« lød det fra anklageren inden dørlukningen fandt sted.

