To mænd er onsdag sigtet for drabet på en 57-kvinde i Fårevejle.

De bliver nu afhørt af politiet, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev onsdag klokken 14.42 fundet død på en adresse på Adelers Allé.

Siden har politiet undersøgt dødsfaldet med hjælp fra kriminalteknikere og en retsmediciner, da drab ikke kunne afvises, lyder det.

Politiet mener nu, at de to mænd »kan have forbindelse til kvindens død«, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.

'Kvinden blev fundet af en bekendt, da hendes familie ikke kunne komme i kontakt med hende. Omstændighederne gjorde, at vi med det samme indledte en forholdsvis stor efterforskning, og på den baggrund valgte vi her til aften at anholde to mænd'.

Torsdag vil det blive besluttet, om de to mænd skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling.

B.T. har tidligere onsdag aften været i kontakt med en indbygger i Fårevejle, der bor tæt på stedet, hvor dødsfaldet fandt sted.

Vedkommende fortæller, at der på den pågældende adresse ligger en bygning, der huser både et pizzeria og en thai-massageklinik.

Da B.T. var i kontakt med naboen, berettede hun, at der stadig var bevæbnede politifolk og betjente med hunde på stedet.

Kvinden fortalte videre, at der altid er kunder hos pizzeriaet. Men i den anden side af huset har hun aldrig observeret aktivitet.

Vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard bekræftede tidligere onsdag, at man modtog henvendelse omkring dødsfaldet kl. 14.48.

Flere timer senere valgte politiet ifølge naboen at afspærre et større område omkring en parallel vej bagved bygningen.

»Det gjorde de først ved 18-19-tiden, vil jeg tro,« sagde naboen til B.T.

'Politiet hører gerne fra alle, der har gjort observationer omkring Adelers Allé i løbet af onsdagen. De kan ringe på 1-1-4', skriver Midt- og Vestsjællands Politi i pressemeddelelsen.

B.T. følger sagen.