Bagmandspolitiet har sigtet to mænd, som har ulovligt kopieret og videresolgt lærebøger til studerende.

En del studerende på videregående uddannelser kan formentlig nikke genkendende til, at det kan være dyrt at købe de fornødne bøger til studiet.

Dog har to 25-årige mænd angiveligt været lidt for kreative.

Ifølge Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet, har to mænd piratkopieret studiebøger, som de efterfølgende har videresolgt.

Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein i en pressemeddelse.

- Studerende fra hele landet har overført penge til de to kopisælgere og har efterfølgende fået tilsendt en pdf-fil med en komplet udgave af de pågældende bøger, siger han.

De 25-årige mænd er fra henholdsvis Nørresundby i Nordjylland og Valby ved København, og mens politiet troppede op på den ene mands kollegium i januar, fik den anden ransaget sig bolig i første uge af februar.

De to sager er ikke umiddelbart forbundet med hinanden.

Manden fra Nørresundby menes at have kopieret og ulovligt videresolgt 50 lærebæger inden for lærestudiet, har den anden piratkopieret omkring 25 bøger inden for økonomi, finans og markedsføring.

Selv om det kan være tillokkende at købe undervisningsmateriale brugt eller billigere, skal man være varsom, advarer Michael Lichtenstein.

- Mange af køberne af kopibøger er måske ikke klar over, at når man downloader en piratkopieret lærebog, så fremstiller man også sit eget eksemplar. Det er strafbart efter ophavsretsloven.

- Så ligesom med alle andre lovovertrædelser er vores simple råd: Lad være.

- Både med at kopiere og sælge samt at købe disse kopivarer, siger han.

Man må ikke kopiere og videresælge materiale - eksempelvis bøger - som man ikke har rettighederne til.

De to mænd er sigtet i sagen. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelserne.

/ritzau/