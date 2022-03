To 26-årige mænd er blevet varetægtsfængslet for at have bestilt og modtaget tre pakker.

Pakkerne indeholdt nemlig i alt 1,5 kilo amfetamin, og derfor må de to mænd fra Vendsyssel en tur bag tremmer, efter de henholdsvis fredag 4. marts og torsdag 10. marts blev fremstillet i grundlovsforhør.

Det var dog kun den ene af pakkerne, som de sigtede i sagen fik fingrene i.

»De to mænd er sigtet for at være i besiddelse af 500 gram amfetamin og forsøge at komme i besiddelse af yderligere et kilo amfetamin,« fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristensen.

Grundlovsforhørene blev holdt for lukkede døre, og derfor er det sparsomt, hvad Kim Kristensen kan fortælle af hensyn til den videre efterforskning af sagen.

»Der er tale om nogle forsendelser via pakkepost,« slår anklageren dog fast.

Begge mænd er blevet varetægtsfængslet frem til 28. marts – også selvom grundlovsforhørene blev afholdt med omkring en uges mellemrum.

Hvorfor den ene af de to sigtede fængsles i kortere tid, vil Kim Kristensen ikke kommentere på.

De to sigtede nægter sig begge skyldige, men har accepteret fængslingen, oplyser anklageren.