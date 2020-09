Små fugle hoppede i bogstaveligt forstand på limpinden, da to mænd forleden gik på jagt efter finker.

Mændene smurte lim på nogle grene i et buskads, og når de små fugle så satte sig på grenen, klappede fælden. Så kunne de nemlig ikke komme fri igen.

De to mænd fra Holbæk er nu blevet sigtet for at have overtrådt jagtloven efter, at de brugte en metode fra Mellemøsten til at fange finker på Stevns.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Metoden med at smøre muselim på grene og på den måde fange fugle er nemlig hverken lovlig eller dyrevenlig.

Mændene på henholdsvis 27 og 38 år erkendte, at de havde fanget 12 fugle på den måde. De var dog ikke klar over, at fangstmetoden var ulovlig, forklarede de politiet.

Fuglene havde de i et bur, og de havde ikke lidt overlast. Derfor kunne de også alle flyve ud i friheden, da politiet fik fat i dem.

Politiet fik anmeldelsen fra en fuglekigger, som genkendte fangstmetoden som en almindelig måde at fange fugle på i Mellemøsten.

Fuglene var af finkearten 'Stillits', som af mange bliver betragtet som en delikatesse.