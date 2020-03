Mændene har været i besiddelse af blandt andet batterier og detonatorer, fortæller anklageren.

To mænd er torsdag i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. De er begge sigtet for at forsøge på at fremstille bomber.

Det fortæller senioranklager fra Nordsjællands Politi Kenn Jørgensen.

-To personer har været i besiddelse af alvorlige effekter, som kan bruges til fremstilling af bomber, siger han.

Disse effekter består ifølge Kenn Jørgensen af batterier, ledninger, telefoner og detonatorer.

Kenn Jørgensen kan endnu ikke oplyse, hvor stor en mængde der er tale om.

De to mænd er 40 til 45 år og er begge af litauisk oprindelse.

Grundlovsforhøret forventes at være slut mellem klokken 15 og 16, oplyser senioranklageren.

