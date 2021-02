Retten i Sønderborg skal vurdere politiets sigtelse mod to mænd på 41 og 34 år efter blodigt opgør.

To mænd sigtes for forsøg på manddrab efter knivstikkeri på gaden i Haderslev mandag eftermiddag.

Begge anholdte fremstilles for en dommer i Sønderborg tirsdag eftermiddag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det var ved 16-tiden, at der blev slået alarm. To mænd var blevet stukket med kniv, viste det sig. En overgang var den ene i livsfare, men han har fået det bedre, oplyser politiet.

Denne mand er selv sigtet for drabsforsøg og forventes at være i stand til at deltage i retsmødet.

Det andet offer i sagen er ikke sigtet for drabsforsøg, fremgår det af en pressemeddelelse.

Men det er derimod en mand, der blev anholdt kort før klokken 18.

Efter den farlige vold afspærrede politiet en del af Vestergade og Simmerstedsvej.

En lægehelikopter landede på Sct. Severin Skolens idrætsanlæg, skriver det regionale medie jv.dk.

De to mænd, der sigtes for at ville dræbe, er henholdsvis 41 år og 34 år.

Knivoverfaldet har ifølge politiet ikke sammenhæng med et skyderi, som fandt sted i sidste uge.

/ritzau/