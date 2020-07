To yngre mænd sigtes for at have dræbt en 20-årig kvinde, som tirsdag eftermiddag blev fundet død i Køge.

Begge skal i grundlovsforhør, hvor en dommer skal afgøre, om de skal varetægtsfængsles. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag morgen.

Den ene af mændene er 18 år og fra Køge. Den anden er 22 år. Han er fra Vejle-området, men har ingen fast bopæl, oplyser politiet.

I sagen har yderligere to været anholdt. Begge løslades.

Det bliver Retten i Roskilde, som skal afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle de to drabssigtede.

/ritzau/

