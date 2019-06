Mænd truede sig ifølge sigtelse til sex og kontanter hos fire kvinder, de opsøgte i Aarhus og København.

To mænd på henholdsvis 21 og 22 år sigtes for at have voldtaget og røvet fire kvinder i Aarhus og København.

Der er ifølge sigtelsen tale om voldtægt og røveri af særlig grov beskaffenhed, ved at mændene skal have taget halsgreb og truet med kniv.

De to mænd fra Aarhus-området fremstilles i grundlovsforhør onsdag eftermiddag ved Retten i Aarhus.

Mændene, der har syrisk baggrund, nægter sig skyldige.

Efter sigtelsen er læst op er dørene blevet lukket af hensyn til den videre efterforskning.

Efter politiets opfattelse har mændene slået til mod to adresser i henholdsvis Aarhus og København.

Her er to kvinder hvert sted blevet voldtaget og efterfølgende frarøvet kontanter, smykker og mobiltelefoner.

Hændelserne skal have fundet sted henholdsvis 8. og 9. juni.

Tirsdag 25. juni slog de to mænd ifølge sigtelsen igen til mod en adresse på Bryggervej i København.

Men mændenes forehavende lykkedes angiveligt ikke, idet de her er sigtet for forsøg på røveri og voldtægt.

Det fremgår af sigtelsen, at det var prostituerede kvinder, mændene forsøgte at røve og voldtage på denne adresse.

Mændene blev anholdt ved denne episode, fremgår det.

Det er politiets opfattelse, at mændene har handlet i forening og efter foregående planlægning.

Udfaldet af grundlovsforhøret er endnu ikke oplyst.

/ritzau/