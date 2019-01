To unge mænd blev natten til søndag ramt af skud i Greve på den københavnske vestegn.

Kort efter midnat - klokken 00.59 - blev der skudt flere gange mod en bil i et område ved McDonalds ved shoppingcenteret Waves i Hundige.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»En bil med tre unge mænd kommer kørende i krydset mellem Hundige Centervej og Godsvej, da der bliver skudt mod den. To personer i bilen bliver ramt,« fortæller vagtchef Henrik Jørgensen.

To unge mænd blev natten til søndag ramt af skud i Greve. Foto: Steven Knap/ Byrd.com Vis mere To unge mænd blev natten til søndag ramt af skud i Greve. Foto: Steven Knap/ Byrd.com

Begge mænd er i 20'erne og er uden for livsfare. De er blevet kørt til sygehuset for at få behandling for deres skader.

De er blevet afhørt af politiet, men om de har sagt noget, og i givet fald hvad, vil vagtchefen ikke kommentere.

Politiet efterforsker sagen i øjeblikket og ved endnu ikke præcist, hvor mange skud der blev affyret.

Vagtchefen kan bare fortælle, at det drejer sig om flere skud.

Det er også endnu uvist, hvorfra skuddene kom.

»Vi har en formodning om, at det drejer sig om et opgør i kriminelle kredse, men nærmere kan jeg ikke komme det på nuværende tidspunkt,« siger Henrik Jørgensen.

Politiet vil meget gerne i kontakt med borgere i området, der kan have set noget.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på 114.