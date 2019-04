To mænd fra Loyal To Familia kræves idømt fængsel på livstid for et drab og to drabsforsøg i bandemiljøet.

To mænd fra den midlertidigt forbudte bande Loyal To Familia kan se frem til meget hårde fængselsstraffe.

Det sker, efter at Københavns Byret onsdag har kendt to unge mænd skyldige i et drab og to drabsforsøg som led i den københavnske bandekonflikt i 2017.

Her kræver anklageren i sagen, senioranklager Line Steffensen, mændene idømt fængsel på livstid.

Hovedforholdet i sagen er et drab, der skete en torsdag i november 2017. De to mænd kom midt på eftermiddagen kørende på en knallert ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Knallerten styrede direkte over mod en personbil. En mand på knallerten affyrede syv skud med en halvautomatisk pistol mod bilen.

I bilen sad tre personer, heriblandt Ghassan Ali Hussein, som blev ramt i hovedet og i ryggen. Han døde kort tid efter.

En anden person fik strejfet sin venstre arm af et projektil, mens en tredje person formåede at flygte ud af bilen uden skrammer.

Københavns Byret har fundet det bevist, at skyderiet skete som led i bandekonflikten mellem Loyal To Familia og Brothas. Derfor er de to mænd dømt efter straffelovens paragraf 81a, der populært kaldes bandeparagraffen.

Den bestemmelse tages i brug, når lovovertrædelsen har baggrund i en konflikt mellem to bander.

/ritzau/