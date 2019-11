Efter fangeflugt er tre mænd anholdt i Danmark og Tyskland. Torsdag blev to fremstillet i grundlovsforhør.

En 25-årig mand, der er sigtet for at hjælpe med den dramatiske fangeflugt i Slagelse tirsdag, varetægtsfængsles i fire uger, da han vurderes at kunne påvirke sagen på fri fod.

Det beslutter dommeren ved Retten i Næstved, hvor to mænd torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Den anden sigtede, en 20-årig mand, får opretholdt sin anholdelse i tre døgn. Dommeren vurderer ikke, at der var belæg for varetægtsfængsling, men giver på den måde politiet mere tid til at finde beviser, der peger på mandens skyld.

De to mænd nægter sig skyldig i sigtelserne, men den 20-årige ville i modsætning til den 25-årige gerne forklare sig.

Herefter blev dørene til retsmødet lukket. Det var anklageren, der bad om at dørene skulle lukkes, da der muligvis er en eller flere personer, som har spillet en rolle i forbindelse med flugten, på fri fod.

Det er derfor uvist, hvad den 20-årige forklarede, ligesom det er uvist, om der er flere mistænkte i sagen.

Tidligere torsdag blev en tredje mand varetægtsfængslet i fire uger in absentia - altså uden at være til stede. Det er højst sandsynligt den mand, som politiet har anholdt i Hamburg i Tyskland.

De er alle sigtede i de samme fire forhold, herunder at de har deltaget i og hjulpet til ved befrielsen af fangen, samt at de pegede på og truede personalet med to våben.

Den befriede fange, Hemin Dilshad Saleh, blev onsdag varetægtsfængslet in absentia ved Københavns Byret for flugten, skriver Ekstra Bladet. Dermed har Danmark kunnet udstede en international arrestordre på ham.

Han sad i forvejen varetægtsfængslet i en sag om et groft overfald. I den forbindelse var han under mentalobservation på den psykiatriske afdeling i Slagelse, hvor han blev befriet.

/ritzau/