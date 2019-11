Endnu en person er afgået ved døden efter ulykke ved Østerild. Dermed har ulykken kostet to livet.

Et frontalt sammenstød mellem to personbiler har onsdag kostet to mænd livet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete på Aalborgvej syd for Østerild, der ligger nordøst for Thisted, kort før klokken 16.30.

- Af ukendte årsager kommer den ene part over i den forkerte kørebane, og de to biler kører frontalt sammen, siger politiets vagtchef Ralf Høgedal.

I første omgang lykkedes det at genoplive den ene, men han døde senere af sine kvæstelser. En kvinde, der var med i den ene bil, slap fra ulykken uden alvorlige skader.

De to dræbte mænd kom fra Frøstrup og fra Snedsted. Vagtchefen vil onsdag aften ikke oplyse deres alder.

En bilinspektør har været på ulykkesstedet for at foretage undersøgelser, som muligvis kan opklare, hvordan ulykken skete.

/ritzau/