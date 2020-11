Politiet mener, at der er handlet mere end 160 kilo kokain i et narkonetværk, hvor flere personer er anholdt.

Kilovis af kokain og hash er omdrejningspunktet i en sag om ulovlig handel med narkotika, som politiet på Sjælland er i gang med at optrevle.

Senest er to mænd på 41 og 46 år blevet anholdt.

De mistænkes for at have stået for indkrævning af penge hos narkokøbere og for at have faciliteret transport og hvidvask af kontanterne.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er samtidig mistænkt for medvirken til indsmugling og distribution af cirka 24 kilo kokain og 47 kilo hash.

De blev anholdt torsdag og fremstilles i grundlovsforhør fredag i Københavns Byret. Her vil den mødende anklager begære dørene lukket.

Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil det ikke være muligt for offentligheden af få indblik i de sigtedes forklaringer eller politiets beviser.

Det er enheden Særlig Efterforskning Øst, der har foretaget anholdelserne. Enheden hører under Københavns Politi.

Anholdelserne udspringer af længere tids efterforskning af en sag om handel og distribution af samlet mere end 160 kilo kokain.

Her er otte personer i forvejen varetægtsfængslet.

Vicepolitiinspektør Torben Henriksen peger på, at det er vigtigt at få fat i de personer, der er direkte involveret i den økonomiske del af narkokriminaliteten.

- Udsigten til penge og store fortjenester er årsagen til, at organiserede kriminelle beskæftiger sig med narkotikahandel, og hvidvaskning er her helt afgørende for dem.

- Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det i denne sag er lykkedes at afdække netop det led og dermed ramme netværket på økonomien, siger Torben Henriksen i pressemeddelelsen.

Flere adresser i hovedstadsområdet blev ransaget i forbindelse med torsdagens anholdelser i sagen.

Det fremgår ikke, hvor stort et beløb de to anholdte mænd menes at have distribueret og hvidvasket.

