Der er solgt store mængder kokain på en it-platform, som to mænd i 20'erne står bag, mener politiet.

Siden foråret 2018 har det været muligt at skaffe kokain og andre stoffer i lukkede grupper på en særlig it-platform.

Platformen er blevet drevet af to mænd på henholdsvis 23 og 29 år fra Roskilde, mener politiets efterforskere.

De er på den baggrund blevet sigtet for at medvirke til salg af en større mængde kokain og anden narkotika.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Efterforskningen er sket som et samarbejde mellem Særlig Efterforskning Øst, der hører under Københavns Politi, Nationalt Efterforskningscenter og Nationalt Cybercrime Center i Rigspolitiet.

Opfattelsen hos politiet er, at de lukkede grupper udelukkende har været etableret for at understøtte kriminalitet - hovedsageligt i form af narkosalg.

Under efterforskningen har politiet fundet "et meget stort antal" salgsopslag på platformen. Præcis hvor mange opslag, der er tale om, fremgår ikke.

- Det er en omfattende efterforskning i en kompleks sag, der nu er ført til anholdelser af to formodede bagmænd, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst i pressemeddelelsen.

Siden februar 2020 er der varetægtsfængslet yderligere syv personer fra formodede sælgergrupper, der har benyttet sig af it-platformen.

På grund af det store antal salgsopslag i netværket kan det sagtens tænkes, at der vil ske flere anholdelser i sagen, forklarer Torben Henriksen.

De to anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 9.30 ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

Politiet vil begære lukkede døre.

/ritzau/