To mænd, der blev fremstillet i Dommervagten i København sigtet for et drab på Vesterbro natten til tirsdag, er blevet løsladt. Det oplyser specialanklager Anders Larsson, der mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret.

Han fandt ikke grundlag for at begære dem fængslet.

Hvordan det kan være, vil han ikke løfte sløret for, da retsmødet er foregået for lukkede døre.

De to mænd er fortsat sigtet i sagen.

Københavns Politi afspærrede tirsdag et område på Vesterbro i København efter fundet af en død mand ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Københavns Politi afspærrede tirsdag et område på Vesterbro i København efter fundet af en død mand ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Opdateres...

/ritzau/

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at lytte podcast: