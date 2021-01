En anklager ventes tirsdag at kræve to mænd i 40'erne varetægtsfængslet i Glostrup for et stort parti narko.

To mænd er blevet anholdt og sigtet for et stort parti narko, som de ifølge politiet ville sælges videre.

Det oplyser Østjyllands Politi, som skriver, at det er en sag fra Særlig Efterforskning Vest (SEV).

Mændene på 40 og 43 år blev anholdt mandag i Hvidovre og på Frederiksberg, og de bliver tirsdag stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Her ventes anklageren at kræve dem varetægtsfængslet.

Anklageren vil anmode om lukkede døre, og politiet ønsker forud for retsmødet ikke at komme med yderligere oplysninger.

Derfor står det ikke klart, hvor stort et parti narko, der er tale om.

/ritzau/