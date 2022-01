Østjyllands Politi fik tirsdag kort før klokken 23 en anmeldelse om, at to mænd var ved at komme op at slås på en p-plads på Damagervej i Viby.

Det fremgik også, at den ene af mændene skulle have smadret ruden på den andens bil.



Da politiet kom frem til p-pladsen, var mændene kørt fra stedet, men kort efter lykkedes det betjentene at finde de to involverede mænd, der blev standset i nærheden i hver deres bil.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



I den ene bil sad en 18-årig mand og tre passagerer. Den 18-årige virkede påvirket af stoffer, og da en narkometertest indikerede, at han havde narko i blodet, blev han anholdt og sigtet for narkokørsel.

Han blev desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven, da betjentene under ransagningen af bilen fandt et metalrør.

Ud over metalrøret beslaglagde betjentene også nogle poser med hash, men hvem, poserne tilhørte, var ikke muligt at fastlægge, oplyser politiet.



Det var ikke bare den 18-årige, der var påvirket af narko. I den anden bil sad en 20-årig mand, som også blev anholdt og sigtet for narkokørsel.

Han blev derudover sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da betjentene også fandt en mindre mængde hash i hans bil.



Ingen af de to mænd havde umiddelbart lyst til at fortælle politiet, hvad der var foregået på p-pladsen.