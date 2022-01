Det var formentlig en forveksling, der førte til, at to tilfældige personer i sommeren 2020 blev skudt mod som ledt i en rockerkonflikt. De to havde nemlig intet med konflikten at gøre.

Ikke desto mindre skal gerningsmændene nu bøde ekstra meget for, at drabsforsøget fandt sted som led i en konflikt.

Således er to mænd på 23 og 27 år ved Retten i Glostrup netop blevet idømt henholdsvis 13 og 14 års fængsel.

»Når man bliver dømt for at skyde som del af en konflikt mellem rockergrupper, så giver det retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte – og det er sket i sagen her,« siger anklager Mie Schjøtt-Kristensen.

Mens den 27-årige blev anholdt umiddelbart efter skyderiet, der fandt sted 2. august 2020 i Brøndby, var den 23-årige på fri fod frem til december samme år, hvor politiet på baggrund af »omfattende« efterforskning kunne anholde ham.

Han var forinden blevet efterlyst offentligt at politiet, hvis efterforskning allerede her tydede på, at de to nu dømte på knallert havde taget fejl, da de den augustaften affyrede flere skud mod personer i en bil i Brøndbyøster.

Ingen personer i den forkerte bil blev dog ramt, men deres liv kunne have været i fare. Deraf dommen for drabsforsøg.

Foruden drabsforsøget er de to mænd også blevet dømt for at have anvendt skydevåben på offentligt område under særligt skærpende omstændigheder.

»At bruge skydevåben på åben gade på denne måde er vanvittigt.«

»De markante fængselsstraffe skal ses i det lys,« siger Mie Schjøtt-Kristensen.

De to dømte er åbenlyst ikke tilfredse med rettens afgørelse og har derfor allerede anket til landsretten.

Begge vil de dog forblive varetægtsfængslede frem mod ankesagen.