I Skanderborg gik det i lørdags vildt for sig, da to mænd kom op at slås i en kø til den lokale McDonald's.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at slagsmålet var mellem to mænd, der hver især holdt i kø til McDrive hos McDonald's ved motorvejen nord for Skanderborg.

De to mænd begyndte af uvisse årsager at skændes.

Skænderiet udviklede sig dramatisk og kulminerede, da den ene af de to mænd, en 37-årig mand fra Viby, gik hen til den anden mand og slog ham med en knytnæve gennem en åben siderude i mandens bil.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Århus Stiftstidende.

Vanviddet stoppede dog ikke dér.

Manden i bilen, en 24-årig fra Vojens, der blev slået, så herefter rødt, satte sin bil i gear og kørte direkte ind i den 37-årige mand, oplyser vicepolitiinspektør Poul Steffens fra Sydøstjyllands Politi til avisen..

Politiet fik en anmeldelse om slagsmålet klokken 16.35 og rykkede hurtigt ud.

Da betjentene nåede frem til McDrive-køen, var mændene der stadig.

Dog var slagsmålet på dette tidspunkt stoppet.

Det vides endnu ikke, om nogen af dem kom til skade.

Begge mænd er sigtet for vold.