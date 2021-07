Det kunne være gået helt galt.

To mænd var her til aften i havsnød i farvandet ud for Aabenraa i Sønderjylland.

De var sejlet ud i en jolle, som væltede rundt.

Alarmen gik klokken 19.17.

Det fortæller vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægaard.

»Det var en af mændene selv, der alarmerede os,« siger han.

En gummibåd kom mændene til undsætning, og en redningshelikopter fik hevet mændene på henholdsvis 45 og 47 år op af vandet.

»Det er redningshelikopteren, der hiver dem ind på land,« siger Søren Strægaard.

Mændene slap med skrækken.

»Mændene var i vandet i cirka 15-20 minutter. De havde ikke brug for lægehjælp,« siger Søren Strægaard.