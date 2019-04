Nævningeting i landsret er stærkt splittet i en sag om en pistol med lyddæmper i Mjølnerparken i København.

På et hængende hår frifindes to midaldrende mænd onsdag af et nævningeting i Østre Landsret i en sag om en pistol med lyddæmper i Mjølnerparken i København.

Mændene var tiltalt for at have haft med pistolen at gøre på grund af deres familiemæssige og personlige tilknytning til banden Brothas.

Men begge mænd, der er henholdsvis 52 og 49 år, er altså frifundet.

Tre landsdommere og tre nævninger var blevet overbevist om mændenes skyld. Derimod mente seks nævninger, at der ikke er tilstrækkeligt med beviser. Dermed går de fri.

Oplysningen om stemmeafgivningen kommer fra den ene af forsvarerne i sagen, advokat André Rouvillain.

Straffesagen er den første om forældregenerationens involvering i en bandekonflikt, har en anklager fra Københavns Politi tidligere sagt.

Advokat Rouvillain er ikke enig i beskrivelsen. Hans 52-årige klient er far til piger. Undervejs i forløbet har han været varetægtsfængslet i cirka 10 måneder.

Også i første omgang blev mændene frifundet. I juli sidste år var Københavns Byret ligeledes stærkt delt, og anklagemyndigheden besluttede at anke, men må altså onsdag notere samme resultat.

Tiltalen drejer sig om en pistol med magasin og lyddæmper, som lå i et kælderrum i den københavnske bebyggelse. Under opgøret mellem Loyal To Familia og Brothas i september 2017 havde betjente under en hemmelig ransagning opdaget våbnet.

For at afsløre dets ejermænd opsatte politiet videoovervågning på stedet. Optagelserne er siden blevet vist i retssagen.

En tredje tiltalt i sagen, en mand på 28 år, er derimod blevet fundet skyldig.

/ritzau/