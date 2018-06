Københavns Byret mener ikke, at der er nok bevis til at dømme de to tiltalte i sagen. De frifindes derfor.

København. Der var lettelse at spore hos den ene af de tiltalte, da der fredag blev afsagt dom i en sag om import og salg af kopitelefoner i Københavns Byret.

Den tiltalte vendte sig om og krammede de fremmødte pårørende, fordi han var blevet frifundet for alle anklager.

Også hans medtiltalte, der ikke var mødt op til domsafsigelsen, blev frifundet.

De tre dommere i sagen var enige om, at der ikke var nok beviser til at dømme de to mænd.

Anklagerne lød blandt andet på import og forsøg på import af 506 kopier af mobiltelefoner fra De Forenede Emiraterne til en vejledende udsalgspris på 2,6 millioner kroner.

Ifølge anklageskriftet var kopierne brandfarlige. Mændene var derfor også tiltalt for at sætte forbrugernes helbred på spil.

Det lykkedes ifølge tiltalen for forretningsmændene at fuppe andre til at købe over 300 af kopitelefonerne.

Derudover var den ældste af mændene tiltalt for både momssvig og skattesvindel for i alt 9,8 millioner kroner, men heller ikke her fandt byretten beviserne tilstrækkelige.

Han var subsidiært tiltalt for groft hæleri, men også her skete der frifindelse.

Her lød anklagen på, at han skulle have overført i alt 11,5 millioner kroner til vekselbureauet Dan Cash Investment ApS., hvorfra pengene enten blev omvekslet til euro eller blev hævet af flere hjælpere.

Netop dette vekselbureau har - ligesom flere andre vekselbureauer - været under anklage af Bagmandspolitiet for storstilet hvidvask af kriminelle penge.

Begge tiltalte, der er henholdsvis 24 år og 27 år, har gennem hele sagen nægtet sig skyldige i bevidst at have importeret og videresolgt falske iPhones.

Fredag fik de så rettens ord for deres uskyld.

Det vides endnu ikke, om anklagemyndigheden anker frifindelsen til Østre Landsret.

/ritzau/