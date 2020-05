Politiet anholdt i weekenden to polske mænd i en lastbil fyldt med cykler nær den dansk-tyske grænse.

To unge mænd mistænkes for at ville sælge stjålne cykler videre, og de er derfor blevet sigtet og fængslet for groft hæleri.

De blev anholdt lørdag morgen tæt på Padborg ved den dansk-tyske grænse, da de kørte i en lastbil på Sønderjyske Motorvej.

I lastbilen fandt en patrulje 32 cykler.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er henholdsvis 22 og 26 år og er begge polske statsborgere.

De blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg i weekenden. Her besluttede en dommer at varetægtsfængsle dem foreløbig indtil den 18. juni.

Mændene nægter sig skyldige, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.

Ud af de 32 cykler har politiet ind til videre kunnet konstatere, at fire cykler er meldt stjålet i Jylland.

Det var en patrulje fra den såkaldte Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) under Syd- og Sønderjyllands Politi, der fattede mistanke og anholdt de to mænd på motorvejen nær grænsen.

- Anholdelserne er et resultat af UKA Vests målrettede fokus på udenlandske omrejsende kriminelle grupper, siger politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Grupperne begår ofte kriminalitet på tværs af politikredsene.

Afdelingen holder til i Padborg og har fokus på kriminalitet i grænseregionen.

/ritzau/