Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til to mænd på 19 og 20 år, som er mistænkt for at være en del af et skyderi i Herning tidligere på måneden.

De mistænkte har ellers haft kontakt til politiet.

Det skriver TV Midtvest.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de har haft en aftale med de mistænkte.

»De skulle møde op til afhøring sammen med en forsvarsadvokat. Man har valgt at stole på, at de ville dukke op, men det har de undladt at gøre. Vi ved ikke, hvor de befinder sig,« siger vagtchef Ole Vanghøj.

Efterlysningen af de to – Kurthan Yavuz og Abdirahman Mohamed Abdullahi Ahmed – er altså fortsat aktuel.

Sammen med to andre var de ifølge politiet en del af det skyderi, der skete i Herning 20. marts.

En person blev ramt og er fortsat indlagt. Den ramte person var også en del af skyderiet, hvorfor han er varetægtsfængslet in absentia.

Endelig sidder en fjerde mand varetægtsfængslet.

Hvis du har set de Kurthan Yavuz og Abdirahman Mohamed Abdullahi Ahmed – eller ved, hvor de opholder sig – vil politiet gerne høre fra dig. Også hvis du har andre oplysninger, der kan hjælpe politiet i opklaringsarbejdet.

I så fald skal du ringe til politiet på telefon 114.

Politiet har også delt et signalement af efterlyste mænd, hvilket du kan læse herunder:

Mand A. Kurthan Yavuz beskrives som:

19 år

75-180 cm

Almindeligt bygget

Mørkt, kort hår, som er trimmet i siderne

Havde på gerningstidspunktet en sort, hoftelang dynejakke med hætte på

Havde sort hættetrøje på under jakken og sorte bukser og sorte sko med lys bund.

Kurthan Yavuz er fra Herningegnen.

Mand B. Abdirahman Mohamed Abdullahi Ahmed beskrives som: