En eftersøgning efter to mænd i en jolle er i gang mellem Lolland og Falster.

Ingen har hverken set eller hørt fra mændene, siden de tirsdag eftermiddag sejlede ud fra Holten på det sydøstlige Lolland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»De to mænd sejlede ud i går (tirsdag, red.) omkring 13-tiden og er ikke kommet tilbage siden. Vi har lige nu to redningsbåde ude for at lede dem,« fortæller Henrik Karlsen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik anmeldelsen onsdag klokken 16.41 og er altså nu i fuld gang med eftersøgningen.

