To mænd fra Odense er fredag varetægtsfængslet for at besidde intet mindre end 2,4 kilo kokain.

Kokain, som de ifølge politiet havde planer om at sælge videre.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse efter et grundlovsforhør fredag formiddag.

De to mænd på henholdsvis 48 og 60 år blev anholdt torsdag aften klokken 19.54 på en rasteplads på Odensevej ved Vissenbjerg, hvor de havde et kilo kokain i en personbil.

Ifølge Fyns Politi skulle de desuden have været i besiddelse af 1,4 kilo kokain på en parkeringsplads i Granparken i Odense to dage tidligere.

Ved den lejlighed havde de to mænd skjult de 1,4 kilo kokain i loftet på en personbil.

Udover besiddelse af sammenlagt 2,4 kilo kokain er begge mænd sigtet for gennem en længere periode at have solgt en større mængde kokain til uidentificerede købere i Odense.

De er sigtet efter straffelovens paragraf 191 om salg af euforiserende stoffer under særligt skærpende omstændigheder.

Overtrædelse af paragraffen kan give op til 16 års fængsel, hvis overdragelsen af de euforiserende stoffer har haft særligt farlig karakter.

Grundlovsforhøret fredag formiddag blev holdt for lukkede døre, hvorfor Fyns Politi ikke har yderligere at oplyse i sagen.

Den 48-årige og den 60-årige er varetægtsfængslet i fire uger.