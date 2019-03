To mænd, der mistænkes for alvorlig narkokriminalitet, var angiveligt grunden til, at en betjent onsdag aften affyrede et varselsskud på Amager i København.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Selv om Københavns Politi foretog anholdelsen af mændene på henholdsvis 22 og 26 år, skyldes det en anmodning fra specialgruppen Særlig Efterforskning Vest (SEV).

- Anholdelserne onsdag er en del af en efterforskning af alvorlig narkokriminalitet. Af hensyn til efterforskningen er der ikke yderligere oplysninger, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Episoden skete onsdag klokken 19.07 i krydset mellem Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. Ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag formiddag valgte en dommer at varetægtsfængsle mændene i fire uger. De kærede ikke den kendelse.

Fremstillingen foregik for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, og det er således uvist, hvad der blev sagt og fremlagt i retten. Mændene nægtede i retten at sige, hvorvidt de overhovedet erkender eller nægter sig skyldige.

Politiinspektør ved SEV Brian Voss Olsen vil ikke fortælle, hvad mændene sigtes for, hvor længe SEV har efterforsket mændene, eller hvor i landet mændene er fra.

SEV står for efterforskning i hele det vestlige Danmark, altså på tværs af de forskellige politikredse. Specialgruppen samarbejder også med andre lande.

Gruppen står primært for langsigtede efterforskninger af alvorlig kriminalitet.

Ingen kom til skade, da der blev løsnet skud onsdag aften, og der var tale om et varselsskud, der blev affyret i forbindelse med anholdelsen. Det bekræftede vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer onsdag aften.

- Bilen holder stille for rødt, da vi vil anholde to personer i den. Det ender med, at der bliver affyret et varselsskud, sagde vagtchefen.

Kort før klokken 20.30 kendte vagtchefen ikke de nærmere omstændigheder og kunne derfor ikke sige, hvad der fik betjenten til at affyre varselsskuddet.

/ritzau/