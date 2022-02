To unge mænd er søndag blevet fængslet og sigtet for at have voldtaget en kvinde.

Det skriver TV 2 Nord.

De to mænd på henholdsvis 19 og 22 år er sigtet for lørdag morgen at have voldtaget en kvinde i Hjørring.

Herefter blev de begge anholdt af Nordjyllands Politi og sigtet for voldtægt.

De to mænd blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

Her kom dommeren frem til at varetægtsfængsle de anholdte frem til 1. marts.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og det er derfor sparsomt med oplysninger i sagen.

Begge nægter sig skyldige ifølge anklager ved Nordjyllands Politi Søren Riis Andersen.