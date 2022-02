To mænd på 20 og 25 år er blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København fredag.

Her blev de sigtet for vold, og for at have frihedsberøvet en mand 18. juli sidste år.

Helt konkret blev manden kidnappet omkring klokken 17.40 ved Ryparken på Østerbro, hvorefter han blev transporteret til flere lokaliteter på Sjælland.

Manden blev undervejs udsat for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter. De sigtede brugte blandt andet slagvåben, ligesom den forurettede blev bundet på hænder og fødder og pisket med kabler.

Derudover blev manden truet på livet med en pistollignende genstand, alt imens de sigtede krævede et større pengebeløb af forurettede.

Det hele stod på i et døgn frem til 19. juli klokken 19.00, hvor forurettede undslap gerningsmændene i Valby.

De sigtede har nægtet sig skyldige.

Begge mænd er blevet varetægtsfængslet i 27 dage.