Der blev kastet flasker med brandbar væske mod et covid-19-testcenter i Ballerup i marts. Ingen kom til skade.

En 51-årig mand og en 49-årig mand er ved Retten i Glostrup begge blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at stå bag et brandattentat mod et testcenter i Ballerup den 16. marts.

Mændene er yderligere sigtet for at stå bag forsætlig brandstiftelse i Rødovre dagen inden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi onsdag.

Det var tirsdag den 16. marts, at der blev kastet flasker med brandbar væske ved covid-19-testcentret på Energivej. Ilden gik ud uden at antænde noget, og ingen personer var til stede.

- Københavns Vestegns Politi har siden efterforsket hændelsen som brandstiftelse, og onsdag morgen blev de to mænd anholdt i deres hjem i Rødovre, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det var testcentrets personale, som opdagede glasskår og sod på jorden. De tilkaldte politiet, som kunne slå fast, at der var blevet kastet brandbomber - såkaldte molotovcocktails - mod centret.

Ved det andet forhold om brandstiftelse er der tale om et angreb mod en husgavl i Nørrekær og på kørebanen ved Roskildevej. Også her blev der kastet flasker med brandbar væske.

Ilden gik ud af sig selv, og heller ikke ved denne episode kom nogen personer til skade.

Angrebet mod testcentret i Ballerup fik Rigspolitiet til at skærpe tilsynet med test- og vaccinationscentre i hele landet.

Umiddelbart efter angrebet 16. marts blev en 52-årig mand fra København anholdt og sigtet. Sigtelsen mod ham er indtil videre opretholdt, oplyser politiet.

Retten i Glostrup bestemte onsdag, at de to mænd på 49 og 51 år skal blive bag tremmer frem til den 12. maj. Det er uvist, hvordan mændene forholder sig til sigtelserne.

- Brandstiftelse er en alvorlig forbrydelse, og de er sigtet efter en bestemmelse i straffeloven med mulighed for op til seks års fængsel, siger anklager Søren Halse, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, i pressemeddelelsen.

