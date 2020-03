De sigtede mænd skal have været i besiddelse af blandt andet ni mobiltelefoner og 27 detonatorer.

To mænd, der er sigtet for forsøg på at fremstille bomber, er blevet varetægtsfængslet indtil 18. marts.

Det er sket ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød torsdag eftermiddag, oplyser senioranklager fra Nordsjællands Politi Kenn Jørgensen.

De nægter sig begge skyldige.

Forud for grundlovsforhøret fortalte anklageren, at mændene ifølge politiets sigtelse har været i besiddelse af ni mobiltelefoner og 27 detonatorer. Dertil kommer flere ledninger og batterier.

Mobiltelefonerne var ifølge sigtelsen særligt fremstillet til at kunne fjerndetonere bomber.

- To personer har været i besiddelse af alvorlige effekter, som kan bruges til fremstilling af bomber, lød det fra Kenn Jørgensen.

Også en tredje mand er mistænkt i sagen. Han er sigtet for det samme som de to andre og blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Han blev fængslet i 14 dage.

Alle tre mænd er af litauisk oprindelse.

Mændene har ifølge politiets sigtelse forsøgt at fremstille bomber på en adresse i en landsby på Sjælland.

Senioranklager Kenn Jørgensen ønsker ikke at oplyse, om der er kommet noget frem i sagen om, hvad bomberne skulle bruges til.

De to, der torsdag har været stillet for en dommer, udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel kære af varetægtsfængslingen.

Hvis de vælger at kære deres fængsling, skal Østre Landsret tage stilling til, hvorvidt varetægtsfængslingen er berettiget.

/ritzau/