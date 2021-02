Indehaver af fynsk elfirma og ansat i Lego er fundet skyldige af Retten i Kolding. Bedragerier varede syv år.

To mænd er kendt skyldige i en større sag om bedrageri mod Lego. Den ene får fængsel i to år og ni måneder, mens den anden straffes med fængsel i to år og seks måneder.

Det oplyser Retten i Kolding mandag morgen.

Den ene var ansat i en betroet lederstilling i legetøjskoncernen i Billund og var tiltalt sammen med ejeren af et fynsk elfirma.

Lego betalte en stribe fakturaer, hvor priserne var skruet gevaldigt op, eller hvor arbejdet slet ikke blev udført, har anklagemyndigheden hævdet.

Tiltalen handlede om bedragerier for i alt 17 millioner kroner, og anklagemyndigheden påstod, at de to mænd havde delt udbyttet mellem sig.

Mændene er dog ikke blevet dømt i fuldt omfang. I alt var mændene tiltalt for i forening at have begået bedrageri i 53 tilfælde, men de er blevet frifundet i de 16. Desuden har retten i nogle tilfælde justeret beløbet. Det oplyser Klaus Meinby Lund, der mødte som anklager i sagen.

Sagen begyndte ved retten i november og har været afviklet over 12 retsmøder siden. 28 vidner har været afhørt.

Undervejs har begge mænd nægtet sig skyldige.

- Nej, det arbejde, der er faktureret, det er udført, har indehaveren af elfirmaet sagt.

Mændene delte udbyttet mellem sig, lyder det i en pressemeddelelse mandag fra Sydøstjyllands Politi.

Den Lego-ansatte er dømt for 37 tilfælde af groft bedrageri og for i fem tilfælde at have modtaget returkommission fra en anden leverandør, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Bedragerierne stod på i en årrække. Det begyndte i 2009 og fortsatte frem til 2016. Kriminaliteten var sat i system:

- Den Lego-ansatte oprettede som led i sit job en indkøbsordre i et internt Lego-system, kvitterede efterfølgende for varemodtagelse vedrørende indkøbsordren, hvorefter fakturaen blev betalt af Lego til den selvstændige erhvervsdrivende, siger Klaus Meinby Lund i pressemeddelelsen.

I et tidligere retsmøde krævede han en straf på mindst tre års fængsel.

De to dømte har begge navneforbud under sagen.

/ritzau/