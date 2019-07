Offentlige kroner blev brugt efter forgodtbefindende og ikke i overensstemmelse med ansøgninger.

To mænd har tirsdag i Københavns Byret erkendt at have snydt for millioner af offentlige kroner. Pengene skulle være gået til projekter for socialt udsatte somaliske flygtninge og deres efterkommere.

Og det gjorde de sådan set også, bedyrer de to 30-årige mænd tirsdag i retten.

Men de forvaltede de mange støttekroner, som især stammede fra den såkaldte Sats-pulje, som de fandt bedst, og ikke i overensstemmelse med det, de havde søgt pengene til.

- Det er ikke sådan, at pengene er gået til ejendomme til os eller er endt i vores lommer. Alle pengene er sådan set gået til velmenende tiltag, fortæller den ene mand i retten.

- Jeg ejer jo ikke andet, end hvad der er i min beskedne lejlighed, og mine børn har ikke haft noget at leve af i de seneste otte måneder, hvor jeg har siddet i fængsel, fortæller han.

Han og hans makker blev fængslet i efteråret. Det var Socialstyrelsen, som meldte dem til politiet. Styrelsen havde gennemgået de seneste års bevillinger.

- Der var man blevet opmærksom på tre foreninger. Man havde studset over, at der var ting, som ikke var i overensstemmelse med den normale procedure, fortæller senioranklager Mads Schønning Frandsen i retten.

Styrelsen kontaktede blandt andet en revisor, som var anført som underskriver af flere dokumenter. Men revisoren var gået på pension i 2017. Mændene er derfor også sigtet for dokumentfalsk.

Den ene mand har i retten forklaret, at han med stor iver har deltaget i frivilligt arbejde i årevis.

- Det har fyldt alt i min hverdag. Det er det, jeg har lavet ud over at have fem børn og passe dem, fortæller han.

Han erkender, at man har set stort på, om der var overensstemmelse mellem ordlyden i ansøgningerne og det, som pengene faktisk blev brugt på. Men det har altså ikke været for egen vindings skyld.

- Vi har gennemført projekterne på en anden måde, end de er beskrevet i ansøgningerne. Og efter vi har fået den juridiske forklaring, så er det, at vi erkender.

Ud over Socialstyrelsen er der i sagen modtaget penge fra Københavns Kommune og andre offentlige myndigheder. Også private fonde har bidraget under falske forudsætninger.

Sagen vil blive afgjort som en tilståelsessag. Muligvis falder dommen allerede tirsdag eftermiddag.

/ritzau/