Politiet har anholdt en mand, som mistænkes for at have stukket to mænd med kniv i Odense.

To mænd er blevet stukket med kniv under uroligheder i Odense natten til søndag.

Det fortæller Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi, tidligt søndag morgen.

Klokken 01.48 fik politiet anmeldelsen om et knivstikkeri på Kongensgade i Odense.

Her var to grupper mænd kommet op at skændes i nattelivet. Situationen udviklede sig, da en mand fra den ene gruppe trak en kniv.

Han stak to mænd fra den anden gruppe. En 25-årig mand blev stukket i armen og brystet, mens en 24-årig mand blev stukket i armen.

- De to er ikke kommet alvorligt til skade, men er blevet behandlet på skadestuen, siger Ehm Christensen.

Han fortæller, at politiet har anholdt en formodet gerningsmand. Det er en 18-årig mand fra Odense. Politiet har endnu ikke afgjort, om han skal sigtes i sagen.

- Vi har ikke klarlagt de nærmere omstændigheder og har ikke talt med de øvrige i gruppen endnu, siger vagtchefen.

De to forurettede er fra henholdsvis Svendborg og København.

/ritzau/