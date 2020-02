19. november 2018 kørte to mænd til Nordvestkvarteret i København. Den ene skød og dræbte Nedim Yasar.

Et nævningeting i Retten på Frederiksberg kender to mænd skyldige i drabet på radiovært og eksbandeleder Nedim Yasar.

Den ene tiltalte, en Satudarah-rocker, var tiltalt for at have affyret skuddene ind gennem ruden på den bil, som Nedim Yasar sad i. Den anden agerede chauffør.

De to mænd har begge nægtet sig skyldige under sagen.

Drabet skete på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter først på aftenen den 19. november 2018. Nedim Yasar sad i sin bil og blev ramt af skud i hovedet.

Han havde netop forladt en bogreception, som blev holdt i anledningen af udgivelsen af bogen "Rødder - en gangsters udvej", som hans radiokollega Marie Louise Toksvig havde skrevet om ham.

Yasar stiftede i sin tid en lokal bande, Los Guerreros, der var støtte for rockergruppen Bandidos. Yasar selv var på et tidspunkt prøvemedlem i Bandidos, men i 2012 forlod han bandemiljøet via et exitprogram.

Det var udsigten til at blive far, der fik ham til at bryde med bandetilværelsen.

I de sidste år af sit liv var han medvært på Radio24syv-programmet "Politiradio".

/ritzau/