En dommer i Glostrup valgte tirsdag at fængsle to mænd i 40'erne for flere hundrede kilo hash.

To mænd er blevet anholdt og sigtet for besiddelse af flere hundrede kilo hash, som de ifølge politiet ville sælge videre.

Det oplyser anklager Jhin Lee efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Her valgte dommeren, at mændene foreløbigt skal være varetægtsfængslet i fire uger.

Det er specialenheden Særlig Efterforskning Vest (SEV), som har efterforsket sagen.

Mændene, der begge er i 40'erne, sigtes for flere hundrede kilo hash, som dog ikke er blevet fundet af politiet.

- De er begge sigtet for i forening at have købt cirka 219 kilo hash i 2020, siger Jhin Lee.

Den ene er også sigtet for handel med hash, der går flere år tilbage.

- Den ene er sigtet for at have købt 240 kilo hash tilbage i 2014 og 2015, siger anklageren.

Den anden af mændene er sigtet for at have haft et halvt kilo kokain. Det har politiet beslaglagt.

Mændene, der er 40 og 43 år, blev anholdt mandag i Hvidovre og på Frederiksberg. Det nægter sig skyldige, men valgte ikke at kære kendelsen om fængsling til landsretten.

Dommeren valgte at lukkede døre ved grundlovsforhøret tirsdag. Derfor kan anklageren ikke komme med nærmere oplysninger om sagen, ligesom de sigtedes eventuelle forklaringer holdes hemmelige.

Anholdelserne er en del af en større sag. Anklageren kan dog endnu ikke komme ind på, hvad politiet mener, at de to mænds rolle har været i netværket med de mange kilo hash.

- Mængderne gør selvfølgelig, at vi har at gøre med nogen et stykke oppe i fødekæden. Men hvor præcis, har vi ikke klarlagt endnu, siger Jhin Lee.

